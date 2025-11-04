موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد الفوز على هايتي في كأس العالم

مفاتيح قوية لعبور الجيش الملكي مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. ما علاقة الأهلي

فاز منتخب مصر على نظيره هايتي برباعية مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لكأس العالم تحت 17 سنة.

وسجل أهداف الفراعنة كل من: بلال عطية في الدقيقة 3، عبدالله الزغبي بالدقيقة 11، حمزة عبدالكريم بالدقيقة 27 وعمر كمال بالدقيقة 72، بينما سجل هدف منتخب هايتي اللاعب نيكولاي أوليفر بالدقيقة 20.

موعد مباراة منتخب مصر

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر منافسه فنزويلا ضمن مواجهات الجولة الثاني من دور مجموعات كأس العالم.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف بيوم الجمعة المقبل الموافق 7 نوفمبر، على ملعب أسباير زون بقطر.

