قبل صدام الليلة.. 7 معلومات هامة عن مباراة ريال مدريد وليفربول

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب "أنفيلد" في إنجلترا، حيث يستضيف ليفربول نظيره ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025.

ويلتقي الليفر مع الريال ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، في مواجهة تحمل الكثير من الإثارة والندية بين عملاقي أوروبا.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز 7 معلومات عن مباراة ليفربول وريال مدريد كالتالي:

1. موعد مباراة ليفربول والريال والقناة الناقلة

تنطلق المواجهة المرتقبة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي ان سبورت 1.



2. طاقم تحكيم مباراة ليفربول وريال مدريد

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إدارة اللقاء إلى الحكم الروماني إشتفان كوفاتش، صاحب الخبرة الواسعة في البطولات القارية.

3. وضع الفريقين في المجموعة

يدخل ريال مدريد المباراة وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، حققها من 3 انتصارات متتالية.

أما نادي ليفربول يتواجد في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 6 نقاط، جمعهما من فوزين وتعرض لهزيمة في مباراة



4. غيابات مباراة ليفربول وريال مدريد

يعاني الفريقان من بعض الغيابات، حيث يفتقد ريال مدريد خدمات دافيد ألابا وخوسيلو للإصابة، بينما يغيب عن ليفربول الحارس الأساسي أليسون بيكر والمدافع الشاب فرانك أندريه جوميز.



5. تاريخ المواجهات بين ليفربول وريال مدريد

سبق للفريقين أن التقيا في 12 مواجهة ضمن دوري أبطال أوروبا، حقق خلالها ريال مدريد الفوز في 7 مباريات مقابل 3 انتصارات لليفربول، بينما انتهت مبارتيان بالتعادل.

6. آخر لقاء بينهما كان على ملعب أنفيلد قد انتهى بفوز ليفربول بنتيجة 2-1 في نسخة الموسم الماضي.

7. عودة تشابي ألونسو إلى أنفيلد

تشهد المباراة لحظة خاصة للمدرب الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، الذي يعود إلى ملعب أنفيلد للمرة الأولى كمدرب، بعد أن صنع اسمه كلاعب في صفوف ليفربول خلال الفترة بين عامي 2004 و2009 وحقق معه لقب دوري الأبطال عام 2005.

