الدوري المصري

زد

- -
20:00

البنك الاهلي

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

أهلي جدة

بعثة الزمالك تصل إلى الإمارات استعدادا للمشاركة في بطولة السوبر

كتب - يوسف محمد:

01:17 ص 04/11/2025

نادي الزمالك

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإمارات، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

وتستضيف الإمارات السوبر المصري، المقرر إقامته خلال الفترة من 6 نوفمبر الجاري حتى يوم 9 من الشهر ذاته.

ويستهل الفارس الأبيض مبارياته في بطولة كأس السوبر، بمواجهة نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل، في إطار نصف نهائي البطولة.

ويطمح أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، في التتويج بلقب كأس السوبر المصري، ليكتب اللقب الأول في تاريخه كمدير فني.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، أعلن منذ عدة أيام تعيين أحمد عبد الرؤوف مديرا فنيا مؤقتا للفريق، خلفا للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق للفريق.

ونجح أحمد عبد الرؤوف في تحقيق الفوز، خلال ظهوره الأول كمدير فني للفريق، بعد قيادة الفارس الأبيض للفوز على طلائع الجيش بالدوري يوم الأحد الماضي.

نادي الزمالك آخر أخباز الزمالك كأس السوبر المصري

