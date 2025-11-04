مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

البنك الاهلي

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

موقف صلاح.. التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري الأبطال

كتب : محمد القرش

08:00 ص 04/11/2025

ريال مدريد ضد ليفربول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ساعات تفصلنا عن المواجهة النارية التي تقام بين ريال مدريد وليفربول، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا 2025/26.

وذكر موقع "sports mole" أن محمد صلاح سيقود خط هجوم ليفربول لمواجهة ريال مدريد، بينما يتواجد بيلينجهام ومبابي بشكل أساسي مع الملكي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء غدا الثلاثاء، على ملعب أنفيلد بإنجلترا.

التشكيل المتوقع لليفربول

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: كونور برادلي - كوناتي - فيرجل فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر - سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - إيدير ميليتاو - هويسين - كاريراس.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر.

خط الهجوم: بيلينجهام - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول ريال مدريد ليفربول ضد ريال مدريد صلاح محمد صلاح تشكيل ليفربول تشكيل ريال مدريد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

تعثر صفقة الغاز.. من الرابح ومن الخاسر بين مصر وإسرائيل؟
كيف نجحت مصر في منع وصول أضرار سد النهضة للمواطن؟
المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور