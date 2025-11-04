ساعات تفصلنا عن المواجهة النارية التي تقام بين ريال مدريد وليفربول، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا 2025/26.

وذكر موقع "sports mole" أن محمد صلاح سيقود خط هجوم ليفربول لمواجهة ريال مدريد، بينما يتواجد بيلينجهام ومبابي بشكل أساسي مع الملكي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء غدا الثلاثاء، على ملعب أنفيلد بإنجلترا.

التشكيل المتوقع لليفربول

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: كونور برادلي - كوناتي - فيرجل فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر - سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - إيدير ميليتاو - هويسين - كاريراس.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر.

خط الهجوم: بيلينجهام - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي.