كأس العرب

تونس الثاني

- -
15:00

سوريا

كأس العرب

قطر

- -
17:45

فلسطين

كأس مصر

حرس الحدود

- -
17:00

الإسماعيلي

كأس مصر

طلائع الجيش

- -
19:30

السكة الحديد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

فالنسيا

"لقاء الافتتاح".. موعد مباراة فلسطين وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

10:55 م 30/11/2025

بطولة كأس العرب

يواجه منتخب فلسطين نظيره قطر غدا الإثنين الموافق 1 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

ويستضيف استاد "البيت" يوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر، مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه منتخب فلسطين منافسه قطر في منافسات كأس العرب.

موعد مباراة فلسطين ضد قطر والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة 5:45 مساء على استاد "البيت" بقطر، حيث ينقل اللقاء عبر قناة أبو ظبي الرياضية و بي إن سبورت HD1.

وتضم المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب 2025 كلا من: فلسطين، تونس، سوريا وقطر.

اقرا أيضًا:

بيراميدز يوافق على انضمام لاعب الفريق لمنتخب المغرب المشارك في كأس العرب

تفاصيل معسكر منتخب مصر بشهر ديسمبر استعدادًا لكأس أمم أفريقيا

