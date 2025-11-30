يواجه منتخب فلسطين نظيره قطر غدا الإثنين الموافق 1 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

ويستضيف استاد "البيت" يوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر، مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه منتخب فلسطين منافسه قطر في منافسات كأس العرب.

موعد مباراة فلسطين ضد قطر والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة 5:45 مساء على استاد "البيت" بقطر، حيث ينقل اللقاء عبر قناة أبو ظبي الرياضية و بي إن سبورت HD1.

وتضم المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب 2025 كلا من: فلسطين، تونس، سوريا وقطر.

