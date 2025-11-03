مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

إيفرتون

كأس العالم تحت 17 عاما

كوستاريكا

1 1
14:30

الامارات

كأس العالم تحت 17 عاما

اليابان

2 0
15:30

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما

قطر

0 1
17:45

إيطاليا

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كالياري

جميع المباريات

إعلان

"موقف صلاح".. الكشف عن التشكيل الأفضل في العالم لعام 2025 من رابطة اللاعبين المحترفين

كتب - يوسف محمد:

06:41 م 03/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    احتفال محمد صلاح بهدفه (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح ضد أستون فيلا
  • عرض 10 صورة
    احتفال محمد صلاح بهدفه (3)
  • عرض 10 صورة
    احتفال محمد صلاح بهدفه (4)
  • عرض 10 صورة
    احتفال محمد صلاح بهدفه (5)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح ضد أستون فيلا
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت جمعية اللاعبين المحترفين "فيفبرو"، عن التشكيل الأفضل في عام 2025، الذي شهد مفاجأة باستبعاد النجم المصري محمد صلاح، على الرغم من المستوى الكبير الذي قدمه في البريميرليج الموسم الماضي.

وتم اختيار التشكيل الأفضل في العالم لعام 2025، طبقا لتصويت مجموعة من اللاعبين المحترفين حول العالم، تم وضع اللاعبين الأعلى حصولا على الأصوات.

وكان النجم المصري محمد صلاح، ضمن القائمة الأولية التي ضمت 26 لاعبا، قبل أن يتم استبعاده من التشكيل النهائي بعد التصويت.

وجاء استبعاد صلاح، بمثابة المفاجأة بعد الموسم الكبير الذي قدمه، العام الماضي رفقة الريدز، الذي قاد خلال فريق ليفربول للتويج بلقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وحصد صلاح الموسم الماضي العديد من الجوائز الفردية، مثل التتويج بهداف الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفا، التتويج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج، بالإضافة إلى احتلال المركز الرابع في جائزة الكرة الذهبية.

وجاء تشكيل الأفضل كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديز، فيرجيل فان دايك، أشرف حكيمي.

خط الوسط: فينتينا، بيدري، جود بيلينجهام، كول بالمر.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، كيليان مبابي، لامين يامال.

أقرأ أيضًا:

"لن أكون متواضعًا".. رد حاسم من رونالدو على السؤال الصعب بخصوص ميسي

مواعيد مباريات الأهلي في مجموعات دوري أبطال أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح جمعية اللاعبين المحترفين تشكيل الأفضل في العالم لعام 2025 أضفل تشكيل في العالم ليفربول

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير