أعلنت جمعية اللاعبين المحترفين "فيفبرو"، عن التشكيل الأفضل في عام 2025، الذي شهد مفاجأة باستبعاد النجم المصري محمد صلاح، على الرغم من المستوى الكبير الذي قدمه في البريميرليج الموسم الماضي.

وتم اختيار التشكيل الأفضل في العالم لعام 2025، طبقا لتصويت مجموعة من اللاعبين المحترفين حول العالم، تم وضع اللاعبين الأعلى حصولا على الأصوات.

وكان النجم المصري محمد صلاح، ضمن القائمة الأولية التي ضمت 26 لاعبا، قبل أن يتم استبعاده من التشكيل النهائي بعد التصويت.

وجاء استبعاد صلاح، بمثابة المفاجأة بعد الموسم الكبير الذي قدمه، العام الماضي رفقة الريدز، الذي قاد خلال فريق ليفربول للتويج بلقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وحصد صلاح الموسم الماضي العديد من الجوائز الفردية، مثل التتويج بهداف الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفا، التتويج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج، بالإضافة إلى احتلال المركز الرابع في جائزة الكرة الذهبية.

وجاء تشكيل الأفضل كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديز، فيرجيل فان دايك، أشرف حكيمي.

خط الوسط: فينتينا، بيدري، جود بيلينجهام، كول بالمر.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، كيليان مبابي، لامين يامال.

