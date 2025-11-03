السجن مدى الحياة لمدرب مصري طعن زوجته حتى الموت.. ما القصة؟

بعد الهجوم على صلاح.. فان دايك يرد على واين روني

حُكم على مدرب هوكي مصري طعن زوجته حتى الموت بالسجن مدى الحياة، حيث سيقضي فترة لا تقل عن 21 عامًا بتهمة قتلها.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن محمد سمك (43 عاماً) قام بطعن جوان سمك (49 عاماً) ست مرات في منزلهما في تشيستنت سبيني، درويتويتش سبا، في الأول من يوليو من العام الماضي 2024، قبل أن يدعي أنها انتحرت.

وأُدين بقتلها بعد إعادة محاكمة عثرت خلالها الشرطة على أدلة جديدة على ملابس ملطخة بالدماء، وكانت هيئة المحلفين في محاكمة سابقة قد فشلت في التوصل إلى حكم.

وقال ممثلو الادعاء للمحكمة إن سمك قتل زوجته التي كانت تعمل مصممة ديكور، لأنه كان يعاني من مشاكل مالية وأصبح مهتمًا بامرأة أخرى.

وكان يعتقد أن زوجته، التي كانت المعيل الرئيسي للأسرة، ستتركه بعد المشاكل التي واجهتها في زواجهما.

وأفادت المحكمة أن السيدة جوان تعرضت لستة طعنات في صدرها وبطنها، يتراوح عمقها بين 2.5 سم و10 سم.

وكان سمك، لاعب هوكي دولي مصري سابق ومدرب عمل مع فريق ويلز تحت 18 عامًا، قد أخبر رجال الطوارئ في البداية أن زوجته طعنت نفسها واكتشف جروحها، لكنه فشل في تقديم الرعاية الطبية لها.