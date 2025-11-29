مباريات الأمس
تشكيل بيراميدز في مواجهة باور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد القرش

05:25 م 29/11/2025
أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، تشكيل الفريق لمباراة باور ديناموز الزامبي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز، حامل اللقب القاري، ضيفًا على بطل زامبيا في السادسة من مساء اليوم على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا، في ثاني مواجهات دور المجموعات بدوري الأبطال.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي – محمود مرعي – أحمد سامي – كريم حافظ.

خط الوسط: وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة – محمد رضا "بوبو" – محمود زلاكة – إيفرتون داسيلفا.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

مقاعد البدلاء:

محمود جاد – علي جبر – أحمد توفيق – محمود دونجا – عبد الرحمن مجدي – طارق علاء – مصطفى زيكو – دودو الجباس – مروان حمدي

بيراميدز تشكيل بيراميدز دوري أبطال أفريقيا باور ديناموز

