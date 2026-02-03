نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

يقدم موقع «مصراوي» نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية أمام الطلاب وأولياء الأمور، مع إمكانية الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس، وذلك عقب اعتمادها رسميًا من اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.

واعتمد محافظ المنوفية النتيجة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة ورصد الدرجات بجميع الإدارات التعليمية، وفقًا للضوابط المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وقال مصدر مسؤول مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«مصراوي»، إن النتيجة أصبحت جاهزة للإعلان الرسمي، وتم الانتهاء من كافة التجهيزات الفنية الخاصة بإتاحتها إلكترونيًا أمام الطلاب، مشيرًا إلى أن أعمال الكنترول تمت في أجواء من الدقة والانضباط.

وأضاف المصدر أن مؤشرات النجاح مطمئنة وتعكس مستوىً جيدًا لأداء الطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، لافتًا إلى أن نسب النجاح جاءت متقاربة مع الأعوام السابقة، مع وجود تحسن ملحوظ في أداء عدد من المواد الدراسية.

ومن المقرر أن تتسلم المدارس النتيجة الورقية عقب الإعلان الإلكتروني، لإتاحتها للطلاب داخل المدارس، وفقًا للتعليمات المنظمة لعملية إعلان النتائج.