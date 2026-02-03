انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-2-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.48 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.55 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.78 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 123.35 جنيه للشراء، بتراجع 34 قرشًا، و124.9 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا.

سعر الريال القطري: 11.92 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 65.78 جنيه للشراء، بتراجع 19 قرشًا، و66.51 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 151.58 جنيه للشراء، بتراجع 49 قرشًا، و154.19 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا.