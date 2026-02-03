إعلان

انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:48 ص 03/02/2026 تعديل في 10:51 ص

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-2-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.48 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.55 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.78 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 123.35 جنيه للشراء، بتراجع 34 قرشًا، و124.9 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا.

سعر الريال القطري: 11.92 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 65.78 جنيه للشراء، بتراجع 19 قرشًا، و66.51 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 151.58 جنيه للشراء، بتراجع 49 قرشًا، و154.19 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية الريال السعودي الدرهم الإماراتي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد أيام من الاشتباكات .. استئناف الرحلات بين أديس أبابا وتيجراي
شئون عربية و دولية

بعد أيام من الاشتباكات .. استئناف الرحلات بين أديس أبابا وتيجراي
وفاة والدة نورهان.. والنقابة تكشف موعد ومكان الجنازة
زووم

وفاة والدة نورهان.. والنقابة تكشف موعد ومكان الجنازة
خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026
الموضة

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026
حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة
أخبار مصر

حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة
لاول مرة في تاريخه.. المؤشر الرئيسي للبورصة يقترب من 49 ألف نقطة
اقتصاد

لاول مرة في تاريخه.. المؤشر الرئيسي للبورصة يقترب من 49 ألف نقطة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 110 جنيهات.. الذهب ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد