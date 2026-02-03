إعلان

الذهب عالميا يرتفع 5% ويتخطى 4900 دولار خلال تعاملات الثلاثاء

كتب : أحمد الخطيب

10:45 ص 03/02/2026

سعر الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في بورصات المعادن العالمية بنسبة 5.51% خلال تعاملات اليوم، لتسجل 4918 دولارًا للأوقية، وفق أحدث بيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الأوقية قد تراجعت في مستهل تعاملات أمس إلى مستوى 4402 دولار، قبل أن تعاود الصعود وتتخطى 4700 دولار في منتصف الجلسة، مدعومة بعمليات شراء مكثفة عند المستويات السعرية المنخفضة.

وجاءت هذه التحركات في ظل مسار صاعد طويل الأجل، إذ واصلت أسعار الذهب الارتفاع على مدار عام 2025، بعدما بدأت العام قرب مستوى 2624 دولارًا للأوقية، وأنهته عند نحو 4319 دولارًا.

ومع بداية يناير 2026، حقق الذهب اختراقًا قويًا دفعه إلى الاقتراب من مستوى 5600 دولار للأوقية، قبل أن يتعرض لعمليات جني أرباح أدت إلى تراجعه بنهاية الشهر الماضي.

أسعار الذهب بورصات المعادن العالمية

