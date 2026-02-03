الذهب عالميا يرتفع 5% ويتخطى 4900 دولار خلال تعاملات الثلاثاء

ارتفعت أسعار الذهب في بورصات المعادن العالمية بنسبة 5.51% خلال تعاملات اليوم، لتسجل 4918 دولارًا للأوقية، وفق أحدث بيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الأوقية قد تراجعت في مستهل تعاملات أمس إلى مستوى 4402 دولار، قبل أن تعاود الصعود وتتخطى 4700 دولار في منتصف الجلسة، مدعومة بعمليات شراء مكثفة عند المستويات السعرية المنخفضة.

وجاءت هذه التحركات في ظل مسار صاعد طويل الأجل، إذ واصلت أسعار الذهب الارتفاع على مدار عام 2025، بعدما بدأت العام قرب مستوى 2624 دولارًا للأوقية، وأنهته عند نحو 4319 دولارًا.

ومع بداية يناير 2026، حقق الذهب اختراقًا قويًا دفعه إلى الاقتراب من مستوى 5600 دولار للأوقية، قبل أن يتعرض لعمليات جني أرباح أدت إلى تراجعه بنهاية الشهر الماضي.

اقرأ أيضًا:

الفرق بين الأغنياء والفقراء.. كيوساكي يكشف كيف يتعامل مع تراجع الذهب والبيتكوين

الذهب عالميا يقلص تراجعه ويصعد 300 دولار خلال تعاملات اليوم

هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح