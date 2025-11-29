مباريات الأمس
مصدر يكشف سبب استبعاد محمد عواد من قائمة الزمالك لمباراة كايزر تشيفز

كتب - يوسف محمد:

02:42 م 29/11/2025
    محمد عواد من تدريبات الزمالك
    محمد عواد ومحمد صبحي
    محمد عواد من تدريبات الزمالك_2
    محمد عواد مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
    محمد عواد
    محمد عواد بالنظارة السوداء في تدريبات الزمالك
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (4)
    محمد عواد حارس مرمى الزمالك
    محمد عواد
    محمد عواد حارس الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، كواليس استبعاد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من قائمة الفارس الأبيض لمواجهة كايزر تشيفز بكأس الكونفدرالية.

ويستضيف فريق كايزر تشيفز اليوم السبت، نادي الزمالك في تمام الساعة الثالثة عصر، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "استبعاد محمد عواد من مباراة الجيش الملكي اليوم، جاء بسبب اعتراضه على عدم مشاركته بشكل أساسي في اللقاء".

وأضاف: "حارس مرمى الزمالك أبدى اعتراضه على الجهاز الفني، بعد محاضرة أمس وأكد رفضه التواجد على مقاعد البدلاء، لذلك قرر الجهاز استبعاده من قائمة المباراة".

وينافس نادي الزمالك كل من، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، زيسكو يونايتد الزامبي والمصري البورسعيدي، في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل نادي الزمالك حاليا، المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة بالكونفدرالية برصيد 3 نقاط، فيما يأتي فريق كايزر تشيفز في المركز الرابع والأخير بجدول الترتيب.

