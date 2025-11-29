مصدر يكشف سبب استبعاد محمد عواد من قائمة الزمالك لمباراة كايزر تشيفز

ناجية من الموت.. من هي الطفلة زينة بطلة اللحظة الإنسانية في رادس؟

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، كواليس استبعاد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من قائمة الفارس الأبيض لمواجهة كايزر تشيفز بكأس الكونفدرالية.

ويستضيف فريق كايزر تشيفز اليوم السبت، نادي الزمالك في تمام الساعة الثالثة عصر، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "استبعاد محمد عواد من مباراة الجيش الملكي اليوم، جاء بسبب اعتراضه على عدم مشاركته بشكل أساسي في اللقاء".

وأضاف: "حارس مرمى الزمالك أبدى اعتراضه على الجهاز الفني، بعد محاضرة أمس وأكد رفضه التواجد على مقاعد البدلاء، لذلك قرر الجهاز استبعاده من قائمة المباراة".

وينافس نادي الزمالك كل من، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، زيسكو يونايتد الزامبي والمصري البورسعيدي، في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل نادي الزمالك حاليا، المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة بالكونفدرالية برصيد 3 نقاط، فيما يأتي فريق كايزر تشيفز في المركز الرابع والأخير بجدول الترتيب.

