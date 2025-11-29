أزمة محتملة.. ليفربول ينتظر قرارا من فيفا بشأن محمد صلاح

ينتظر ليفربول قرارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن لاعبه الدولي المصري محمد صلاح، ومشاركته في كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب، يوم 21 ديسمبر، وتستمر حتى يوم 18 يناير 2026.

وذكرت موقع " thisisanfield" الإنجليزي، أن مشاركة منتخب مصر في مرحلة المجموعات وحدها، تضمن غياب محمد صلاح عن ثلاث مباريات على الأقل، ولكن من المرجح أن تمتد فترة غيابه لفترة أطول.

وينطلق معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني للفراعنة، يوم 1 ديسمبر، ويخوض الفراعنة لقاء ودي ضد نيجيريا يوم 7 من نفس الشهر.

وأشار الموقع إلى أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري، كان على اتصال مع ليفربول ومانشستر سيتي الذي يضم المصري عمر مرموش، للحصول على خدماتهما مبكرا.

وأضاف: "ومع ذلك، يسعى كلا الناديين إلى الاحتفاظ بلاعبيهما حتى بعد مباراتيهما ضد برايتون (13 ديسمبر) وكريستال بالاس (14 ديسمبر) على التوالي، وينتظر الثنائي الموعد الإلزامي من فيفا لإطلاق سراح اللاعبين المشاركين في كأس الأمم الأفريقية، والذي من المتوقع أن يكون قبل أسبوعين من انطلاق البطولة".

وهذا يعني أن الموعد المحدد قد يكون 8 ديسمبر، وإذا تم فرضه سيغيب صلاح عن مباراتي ليفربول أمام إنتر ميلان (9 ديسمبر) وبرايتون (13 ديسمبر) إلى جانب المباريات الثلاث التي تتداخل مع مرحلة المجموعات.

