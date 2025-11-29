الكثير لا يعلم أن النجم المخضرم روكي سانتا كروز لا يزال يحتفظ بمكانة مميزة في مسيرته الكروية، بعد أن أصبح من بين أكبر اللاعبين الباراجويانيين سنًا الذين سجّلوا هدفًا في تاريخ البطولات القارية، حيث كان عمره حينها 40 سنة و284 يومًا وفق إحصائيات الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS).

وجاء الهدف خلال مشاركته مع فريق ليبيرتاد في بطولة كوبا ليبرتادوريس، وهو ليس أول إنجاز له من نوعه، إذ سبق أن أصبح ضمن كبار المسجلين في البطولة، لكنه لا يتجاوز الرقم القياسي المسجل باسم البرازيلي زي روبيرتو الذي سجّل وهو بعمر 42 سنة و322 يومًا.

من هو روكي سانتا كروز؟

يعتبر سانتا كروز أحد أبرز مهاجمي أمريكا الجنوبية في جيله، بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي أوليمبيا قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ في سن مبكرة.

خلال 15 عامًا في أوروبا، لعب لعدة أندية كبيرة أبرزها؛ بايرن ميونخ، بلاكبيرن روفرز، مانشستر سيتي، ريال بيتيس ومالقة، وقدم مستويات لافتة في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث خاض 86 مباراة وسجّل 26 هدفًا.

على الصعيد الدولي، يحمل سانتا كروز الرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ منتخب باراجواي برصيد 32 هدفًا، كما خاض 112 مباراة دولية، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب الدولي في عام 2016 بعد 17 عامًا، وفق ترانسفير ماركت.