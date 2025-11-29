مرموش بينهم.. 10 نجوم يشاركون في كأس العالم لأول مرة

تستعد ملاعب المكسيك وكندا وأمريكا لاستقبال مجموعة من اللاعبين الذين سيخوضون منافسات كأس العالم لأول مرة، حاملين آمال بلادهم لتقديم أداء مشرف، حيث يأتون من دول مختلفة مثل النرويج، مصر، كولومبيا والمغرب، ويطمحون لإثبات أنفسهم على أكبر مسرح كروي في العالم.

بينهم أسماء لامعة مثل إيرلينج هالاند وأوديجارد، استطاعوا أن يضمنوا لمنتخباتهم مقعدًا في مونديال العالم بعد زيادة الفرق المشاركة إلى 48 بدلًا من 32.

10 نجوم يشاركون في كأس العالم لأول مرة

- إيرلينج هالاند (النرويج)

- أوديجارد (النرويج)

- لويس دياز (كولومبيا)

- فرانك كيسية (ساحل العاج)

- نيكولاس بيبي (ساحل العاج)

- عمر مرموش (مصر)

- إبراهيم دياز (المغرب)

- روبرتسون (اسكتلندا)

- موسى التعمري (الأردن)

- دافيد ألابا (استراليا)

تنطلق بطولة كأس العالم 2026، التي تُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في 11 يونيو من العام المقبل، حيث ستكون هذه النسخة الثالثة والعشرين من البطولة، والأولى التي يشارك فيها 48 منتخبًا.