مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

باور ديناموز

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

- -
15:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

ليدز يونايتد

جميع المباريات

إعلان

مرموش بينهم.. 10 نجوم يشاركون في كأس العالم لأول مرة

كتب : محمد القرش

05:00 ص 29/11/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    هالاند
  • عرض 14 صورة
    هالاند ضد إيطاليا (2)
  • عرض 14 صورة
    أوديجارد (2) (1)
  • عرض 14 صورة
    لويس دياز لاعب كولومبيا
  • عرض 14 صورة
    احتفال فرانك كيسي بهدفه في مرمى نيجيريا
  • عرض 14 صورة
    فرانك كيسيه
  • عرض 14 صورة
    نيكولاس بيبي
  • عرض 14 صورة
    المغربي إبراهيم دياز
  • عرض 14 صورة
    إبراهيم دياز يسجل هدف فوز المغرب
  • عرض 14 صورة
    روبرتسون لاعب ليفربول (3)
  • عرض 14 صورة
    موسى التعمري لاعب منتخب الأردن (2)
  • عرض 14 صورة
    موسى التعمري لاعب منتخب الأردن (1)
  • عرض 14 صورة
    النمسوي دافيد الابا مع بايرن ميونيخ في 8 كانون الثاني/يناير 2016

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستعد ملاعب المكسيك وكندا وأمريكا لاستقبال مجموعة من اللاعبين الذين سيخوضون منافسات كأس العالم لأول مرة، حاملين آمال بلادهم لتقديم أداء مشرف، حيث يأتون من دول مختلفة مثل النرويج، مصر، كولومبيا والمغرب، ويطمحون لإثبات أنفسهم على أكبر مسرح كروي في العالم.

بينهم أسماء لامعة مثل إيرلينج هالاند وأوديجارد، استطاعوا أن يضمنوا لمنتخباتهم مقعدًا في مونديال العالم بعد زيادة الفرق المشاركة إلى 48 بدلًا من 32.

10 نجوم يشاركون في كأس العالم لأول مرة

- إيرلينج هالاند (النرويج)

- أوديجارد (النرويج)

- لويس دياز (كولومبيا)

- فرانك كيسية (ساحل العاج)

- نيكولاس بيبي (ساحل العاج)

- عمر مرموش (مصر)

- إبراهيم دياز (المغرب)

- روبرتسون (اسكتلندا)

- موسى التعمري (الأردن)

- دافيد ألابا (استراليا)

تنطلق بطولة كأس العالم 2026، التي تُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في 11 يونيو من العام المقبل، حيث ستكون هذه النسخة الثالثة والعشرين من البطولة، والأولى التي يشارك فيها 48 منتخبًا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إيرلينج هالاند أوديجارد لويس دياز فرانك كيسية عمر مرموش إبراهيم دياز روبرتسون كأس العالم كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* أول رد رسمي من بيراميدز على موقف الخطيب من أزمة رمضان صبحي
* فيديو أهداف مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
ننشر كراسة الشروط.. طرح شقق المصريين في الخارج السبت