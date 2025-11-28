مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

2 3
15:00

المصري

الكونفيدرالية الأفريقية

عزام يونايتد

0 0
18:00

الوداد البيضاوي

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

لماذا تحضر بعثة بيراميدز مباراة المصري وزيسكو في الكونفدرالية؟

كتب : محمد القرش

04:11 م 28/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    بعثة بيراميدز تحضر مباراة المصري وزيسكو (7)
  • عرض 7 صورة
    بعثة بيراميدز تحضر مباراة المصري وزيسكو (3)
  • عرض 7 صورة
    بعثة بيراميدز تحضر مباراة المصري وزيسكو (5)
  • عرض 7 صورة
    بعثة بيراميدز تحضر مباراة المصري وزيسكو (2)
  • عرض 7 صورة
    بعثة بيراميدز تحضر مباراة المصري وزيسكو (4)
  • عرض 7 صورة
    بعثة بيراميدز تحضر مباراة المصري وزيسكو (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرصت بعثة نادي بيراميدز، المتواجدة في مدينة ندولا الزامبية، على حضور مواجهة النادي المصري أمام زيسكو يونايتد، دعمًا ومؤازرةً للفريق البورسعيدي في مشواره ببطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد بيراميدز، حامل اللقب القاري، لمواجهة بطل زامبيا مساء السبت المقبل على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا، في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتقيم بعثتا بيراميدز والمصري في فندق واحد بالمدينة، حيث أدت البعثتان صلاة الجمعة معًا داخل مقر الإقامة.

وفي إطار العلاقات الطيبة بين الناديين، حرصت إدارة بعثة بيراميدز والجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش على حضور مباراة المصري أمام زيسكو، لتأكيد الدعم والمساندة وتشجيع الفريق على العودة بنتيجة إيجابية من خارج الديار.

اقرأ أيضًا:

الخطيب يُكلف مستشاري الأهلي بالانضمام إلى فريق الدفاع عن رمضان صبحي

"شعرت بالذنب".. هيجواين يكشف موقف ميسي المؤثر بعد خسارة كأس العالم 2014

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بعثة بيراميدز يراميدز لمصري وزيسكو لكونفدرالية لمصري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان