لماذا تحضر بعثة بيراميدز مباراة المصري وزيسكو في الكونفدرالية؟

صدمة لصلاح.. قائمة القمصان الأكثر مبيعا في عام 2025

"شعرت بالذنب".. هيجواين يكشف موقف ميسي المؤثر بعد خسارة كأس العالم 2014

13 صورة من وصول بعثة منتخب مصر إلى الدوحة استعداداً لكأس العرب

حرصت بعثة نادي بيراميدز، المتواجدة في مدينة ندولا الزامبية، على حضور مواجهة النادي المصري أمام زيسكو يونايتد، دعمًا ومؤازرةً للفريق البورسعيدي في مشواره ببطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد بيراميدز، حامل اللقب القاري، لمواجهة بطل زامبيا مساء السبت المقبل على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا، في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتقيم بعثتا بيراميدز والمصري في فندق واحد بالمدينة، حيث أدت البعثتان صلاة الجمعة معًا داخل مقر الإقامة.

وفي إطار العلاقات الطيبة بين الناديين، حرصت إدارة بعثة بيراميدز والجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش على حضور مباراة المصري أمام زيسكو، لتأكيد الدعم والمساندة وتشجيع الفريق على العودة بنتيجة إيجابية من خارج الديار.

اقرأ أيضًا:

الخطيب يُكلف مستشاري الأهلي بالانضمام إلى فريق الدفاع عن رمضان صبحي

"شعرت بالذنب".. هيجواين يكشف موقف ميسي المؤثر بعد خسارة كأس العالم 2014