صواريخ تتسبب في جرح وجهه نجم الدوري الإنجليزي.. ما القصة؟

غادر دونيل مالين ملعب فيلا بارك حاملاً جائزة أفضل لاعب في المباراة، لكنه شهد أيضًا حادثة مؤسفة بسبب سلوك بعض الجماهير خلال مواجهة فريقه أمام يانج بويز السويسري في الدوري الأوروبي.

شهدت شوارع أستون انتشارًا أمنيًا مكثفًا قبل المباراة، وهو ما بدا مفرطًا في البداية، لكن سرعان ما ظهر سبب هذا الحشد، بعد أن أظهر نحو 1200 من جماهير الفريق الزائر تصرفات عنيفة عقب تسجيل مالين الهدف الأول في الدقيقة 27.

وخلال احتفاله بالهدف أمام مدرج دوج إليس، تعرض مالين لرشق أكواب بلاستيكية، الأمر الذي أصاب اللاعب بالانزعاج، كما تأثر لاعب خط الوسط أمادو أونانا، الذي نادى الحكم البلغاري جورجي كاباكوف للتدخل، وسط حالة من الفوضى التي استدعت تدخل المشرفين لإزالة المقذوفات.

ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها يانج بويز لمشاكل، فقد سبق وفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) غرامات على الفريق السويسري خمس مرات منذ 2020، بتكلفة تصل إلى 110 آلاف جنيه إسترليني، بسبب حوادث مشابهة، اثنتان منها ضد أندية مانشستر.

مع تسجيل مالين لهدفه الثاني في الدقيقة 41، اشتدت أعمال الشغب، حيث استمرت الجماهير في رمي المقذوفات والصواريخ، ما اضطر قائد يانج بويز لوريس بينيتو للتدخل ونداء لاعبيه للتهدئة، لكن الموقف تدهور واندلعت اشتباكات بين الجماهير والشرطة، ما أدى إلى طرد بعض المتشددين وإبعادهم بالقوة من الملعب.

تأخرت المباراة نحو خمس دقائق قبل أن يعود النظام بفضل صفين من رجال الشرطة، معظمهم بكامل معدات مكافحة الشغب، الذين أمّنوا الطريق إلى الملعب. ورغم الفوضى، بقي الأداء المميز لفريق أستون فيلا في أول 45 دقيقة، والذي شهد تألق مالين.