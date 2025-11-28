تصل لـ2600 جنيه.. أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر في كأس العرب
كتب : هند عواد
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العرب أسعار تذاكر مباريات البطولة المقامة في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 18 من نفس الشهر.
وتوجد 3 فئات لتذاكر مباريات كأس العرب، كما يختلف سعر تذاكر مباريات دور المجموعات وربع النهائي والمركز الثالث، عن تذاكر مباراتي نصف النهائي ومباراة النهائي.
وجاءت أسعار تذاكر البطولة كالآتي:
1- دور المجموعات وربع النهائي والمركز الثالث
الفئة الأولى: 60 ريالًا قطريًا
الفئة الثانية: 40 ريالًا قطريًا
الفئة الثالثة: 20ريالًا قطريًا
الفئة الثالثة: 25 ريالًا قطريًا
2- نصف النهائي
الفئة الأولى: 100 ريال قطري
الفئة الثانية: 80 ريالًا قطريًا
الفئة الثالثة: 40 ريالًا قطريًا
3- مباراة النهائي
الفئة الأولى: 200 ريال قطري (2614 جنيهًا مصريًا)
الفئة الثانية: 100 ريال قطري
الفئة الثالثة: 50 ريالًا قطريًا
ويشارك منتخب مصر في كأس العرب، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلًا من الأردن والكويت والإمارات.
اقرأ أيضًا:
مساعد مدرب سوريا يكشف "لمصراوي" استعدادات المنتخب وخطط التطوير قبل كأس العرب
التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا