تصل لـ2600 جنيه.. أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر في كأس العرب

كتب : هند عواد

12:47 م 28/11/2025
    بطولة كأس العرب
أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العرب أسعار تذاكر مباريات البطولة المقامة في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 18 من نفس الشهر.

وتوجد 3 فئات لتذاكر مباريات كأس العرب، كما يختلف سعر تذاكر مباريات دور المجموعات وربع النهائي والمركز الثالث، عن تذاكر مباراتي نصف النهائي ومباراة النهائي.

وجاءت أسعار تذاكر البطولة كالآتي:

1- دور المجموعات وربع النهائي والمركز الثالث

الفئة الأولى: 60 ريالًا قطريًا

الفئة الثانية: 40 ريالًا قطريًا

الفئة الثالثة: 20ريالًا قطريًا

الفئة الثالثة: 25 ريالًا قطريًا

2- نصف النهائي

الفئة الأولى: 100 ريال قطري

الفئة الثانية: 80 ريالًا قطريًا

الفئة الثالثة: 40 ريالًا قطريًا

3- مباراة النهائي

الفئة الأولى: 200 ريال قطري (2614 جنيهًا مصريًا)

الفئة الثانية: 100 ريال قطري

الفئة الثالثة: 50 ريالًا قطريًا

ويشارك منتخب مصر في كأس العرب، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلًا من الأردن والكويت والإمارات.

