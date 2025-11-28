تصل لـ2600 جنيه.. أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر في كأس العرب

صواريخ تتسبب في جرح وجهه نجم الدوري الإنجليزي.. ما القصة؟

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العرب أسعار تذاكر مباريات البطولة المقامة في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 18 من نفس الشهر.

وتوجد 3 فئات لتذاكر مباريات كأس العرب، كما يختلف سعر تذاكر مباريات دور المجموعات وربع النهائي والمركز الثالث، عن تذاكر مباراتي نصف النهائي ومباراة النهائي.

وجاءت أسعار تذاكر البطولة كالآتي:

1- دور المجموعات وربع النهائي والمركز الثالث

الفئة الأولى: 60 ريالًا قطريًا

الفئة الثانية: 40 ريالًا قطريًا

الفئة الثالثة: 20ريالًا قطريًا

الفئة الثالثة: 25 ريالًا قطريًا

2- نصف النهائي

الفئة الأولى: 100 ريال قطري

الفئة الثانية: 80 ريالًا قطريًا

الفئة الثالثة: 40 ريالًا قطريًا

3- مباراة النهائي

الفئة الأولى: 200 ريال قطري (2614 جنيهًا مصريًا)

الفئة الثانية: 100 ريال قطري

الفئة الثالثة: 50 ريالًا قطريًا

ويشارك منتخب مصر في كأس العرب، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلًا من الأردن والكويت والإمارات.

