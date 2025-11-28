التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
كتب : محمد القرش
مران الأهلي
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة ياس توروب، على التشكيل المتوقع لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا 2025/2026.
وكشف مصدر لـ"مصراوي" أن مصطفى شوبير سيحرس عرين الأهلي بعد إصابة محمد الشناوي، بينما سيعتمد المدرب الدنماركي على خط دفاع مكون من: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، وأحمد نبيل كوكا.
التشكيل المتوقع للأهلي
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا.
خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – محمود حسن تريزيجيه – محمد شريف.
ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
