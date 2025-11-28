مباريات الأمس
إعلان

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد القرش

10:09 ص 28/11/2025

مران الأهلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة ياس توروب، على التشكيل المتوقع لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا 2025/2026.

وكشف مصدر لـ"مصراوي" أن مصطفى شوبير سيحرس عرين الأهلي بعد إصابة محمد الشناوي، بينما سيعتمد المدرب الدنماركي على خط دفاع مكون من: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، وأحمد نبيل كوكا.

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – محمود حسن تريزيجيه – محمد شريف.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

التشكيل المتوقع للأهلي تشكيل الأهلي الأهلي أخبار الأهلي دوري أبطال أفريقيا مباراة الأهلي الجيش الملكي

