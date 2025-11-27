مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

سموحة

- -
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

البنك الاهلي

- -
17:00

بورفؤاد

كأس مصر

بتروجت

- -
19:30

وادي دجلة

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

النمسا

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

سبورتينج براجا

جميع المباريات

إعلان

المواجهة بعد الهزيمة.. أسطورة ليفربول السابقة ينتقد محمد صلاح

كتب : هند عواد

10:20 ص 27/11/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    فريق ليفربول (5) (1)
  • عرض 13 صورة
    فريق ليفربول (4) (1)
  • عرض 13 صورة
    ليفربول وآيندهوفين (6) (1)
  • عرض 13 صورة
    ليفربول وآيندهوفين (2) (1)
  • عرض 13 صورة
    ليفربول وآيندهوفين (4) (1)
  • عرض 13 صورة
    فريق ليفربول (3) (1)
  • عرض 13 صورة
    ليفربول وآيندهوفين (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    فريق ليفربول (2) (1)
  • عرض 13 صورة
    مباراة ليفربول (6) (1)
  • عرض 13 صورة
    مباراة ليفربول (5) (1)
  • عرض 13 صورة
    مباراة ليفربول (4) (1)
  • عرض 13 صورة
    ليفربول وآيندهوفين (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتقد جيمي كاراجر أسطورة ليفربول السابقة، أداء الريدز، بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق على ملعب أنفيلد، مساء أمس، من آيندهوفن الهولندي، بنتيجة 4-1، في دوري أبطال أوروبا.

وقال كاراجر لشبكة RTE الأيرلندية، إنه كان يفضل رؤية محمد صلاح لاعب الريدز، يواجه وسائل الإعلان بعد الهزيمة.

وأضاف: "كورتيس جونز لاعب عاطفي، وهو يعاني الآن، وأُجريت له مقابلة ستذهب إلى كل مكان، كنت أحب أن أرى محمد صلاح يتحدث هناك، بدلاً من ظهور كورتيس جونز".

واختتم: "عندما يقول: "علينا التدخل، علينا الاقتراب من الكرة"... من يوقفك؟ الشيء الوحيد الذي لا يستطيع أحد إيقافك عنه هو الجري. لا أحد يستطيع إيقافك عن التدخل والجري والضغط. لا تقل لنا إنك لا تفعل ذلك، فقط افعله".

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. 4 لاعبين يرحلون عن الأهلي.. والحالة الصحية لنجل عماد النحاس

حال تأكيد عقوبة الإيقاف.. رمضان صبحي يعود للملاعب في سن 32 عامًا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتيجة ليفربول وآيندهوفن محمد صلاح ليفربول جيمي كاراجر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب يرتفع في مصر اليوم
شبورة ورياح.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة