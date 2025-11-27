المواجهة بعد الهزيمة.. أسطورة ليفربول السابقة ينتقد محمد صلاح

انتقد جيمي كاراجر أسطورة ليفربول السابقة، أداء الريدز، بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق على ملعب أنفيلد، مساء أمس، من آيندهوفن الهولندي، بنتيجة 4-1، في دوري أبطال أوروبا.

وقال كاراجر لشبكة RTE الأيرلندية، إنه كان يفضل رؤية محمد صلاح لاعب الريدز، يواجه وسائل الإعلان بعد الهزيمة.

وأضاف: "كورتيس جونز لاعب عاطفي، وهو يعاني الآن، وأُجريت له مقابلة ستذهب إلى كل مكان، كنت أحب أن أرى محمد صلاح يتحدث هناك، بدلاً من ظهور كورتيس جونز".

واختتم: "عندما يقول: "علينا التدخل، علينا الاقتراب من الكرة"... من يوقفك؟ الشيء الوحيد الذي لا يستطيع أحد إيقافك عنه هو الجري. لا أحد يستطيع إيقافك عن التدخل والجري والضغط. لا تقل لنا إنك لا تفعل ذلك، فقط افعله".

