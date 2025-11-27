تعرض فريق ليفربول الإنجليزي لهزيمة قاسية أمس الأربعاء، على يد فريق بي أس في آيندهوفن الهولندي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وواصل ليفربول نتائجه السيئة في الفترة الماضية، سواء على مستوى الدوري أو حتى على مستوى دوري أبطال أوروبا، حيث تلقى الهزيمة في آخر 3 مباريات خاضها بمختلف البطولات.

وسجلت مباراة الريدز أمام آيندهوفن أمس، رقما سلبيا للفريق الإنجليزي غائب منذ أكثر من 75 عاما، حيث تلقى الفريق الإنجليزي الهزيمة، في 9 لقاءات من آخر 12 مباراة خاضها بكافة المسابقات.

ولم يحقق ليفربول هذا الرقم السلبي، منذ نوفمبر 1953 حتى يناير من عام 1954، حينما تلقى 9 هزائم من 12 مباراة خاضهم في تلك الفترة آيضًا.

كما أن هزيمة ليفربول أمس بفارق ثلاثة أهداف للمرة الثالثة على التوالي، أعادت الرقم السلبي الذي حققه الريدز في ديسمبر من عام 1953، حينما تلقى الهزيمة في 3 لقاءات متتالية بفارق ثلاثة أهداف.

