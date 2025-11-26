25 صورة لمران الأهلي الأول في المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى مدينة ندولا في زامبيا، بعد رحلة استغرقت 8 ساعات، استعدادا لمواجهة باور ديناموز الزامبي، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي بيراميدز نظيره فريق باور ديناموز الزامبي، يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة بيراميدز، للمباراة 24 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

وكان بيراميدز افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ريفرز يونايتد بطل نيجيريا بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويشارك فريق بيراميدز في المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "باور ديناموز الزامبي، ريفرز يونايتد النيجيري ونهضة بركان المغربي".

