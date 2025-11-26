مباريات الأمس
دوري أبطال أوروبا

أولمبياكوس

1 3
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

1 0
22:00

إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

1 1
22:00

إيندهوفن

منتخب السودان يفوز على لبنان ويتأهل لبطولة كأس العرب

كتب : محمد الميموني

09:38 م 26/11/2025

منتخب السودان

حقق منتخب السودان الفوز على نظيره منتخب لبنان اليوم الأربعاء، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات التصفيات النهائية المؤهلة للبطولة العربية.

وسجل خليل خميس لاعب منتخب لبنان الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة 30 من زمن الشوط الاول، قبل أن يسجل هدف التعادل للسودان اللاعب محمد حيدر في الدقيقة 45 من الشوط ذاته.

وفي الدقيقة 74 سجل ياسر عوض، هدف الثاني للسودان في المباراة، ليتأهل إلى نهائيات بطولة كأس العرب 2025 بقطر.

وتقام النسخة القادمة من بطولة كأس العرب بقطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

منتخب السودان منتخب لبنان بطولة كأس العرب

