منتخب السودان يفوز على لبنان ويتأهل لبطولة كأس العرب

حقق منتخب السودان الفوز على نظيره منتخب لبنان اليوم الأربعاء، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات التصفيات النهائية المؤهلة للبطولة العربية.

منتخب لبنان يتقدم بالهدف الأول في شباك منتخب السودان عن طريق خليل خميس ⚽#لبنان_السودان#كأس_العرب pic.twitter.com/DBxdrNO0lH — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 26, 2025

وسجل خليل خميس لاعب منتخب لبنان الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة 30 من زمن الشوط الاول، قبل أن يسجل هدف التعادل للسودان اللاعب محمد حيدر في الدقيقة 45 من الشوط ذاته.

وفي الدقيقة 74 سجل ياسر عوض، هدف الثاني للسودان في المباراة، ليتأهل إلى نهائيات بطولة كأس العرب 2025 بقطر.

حارس مرمى منتخب لبنان مصطفى مطر يتألق بهذا التصدي الرائع 🧤💫#لبنان_السودان#كأس_العرب pic.twitter.com/LOwjmBFzsa — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 26, 2025

وتقام النسخة القادمة من بطولة كأس العرب بقطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل حتى يوم 18 من الشهر ذاته.