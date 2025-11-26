المدير الفني لمنتخب مالي لمصراوي: مصر ليست مؤهلة لحصد كأس الأمم

"لن أكون جزء من هذا السيرك".. تعليق خاص من رونالدو على جنازة جوتا

تحدث البلجيكي توم سينتفيت المدير الفني الحالي لـ منتخب مالي عن رأيه في فرص تتويج منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، والمقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

وقال سينتفيت في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"في مصر، يُنظر إلى منتخب الساجدين كأحد المرشحين للتتويج بكأس الأمم الأفريقية، ربما ليس المرشح الأبرز".

وأضاف:" بالنسبة لي، الجزائر والمغرب يملكان الأفضلية الأكبر، كذلك المنتخب النيجيري يمتلك جودة كبيرة على المستوى الهجومي، لكن مضى وقت طويل منذ أن فازت مصر باللقب".

وتابع مدرب مالي: "لقد خاضت مصر نهائيين في الفترة الماضية مع كارلوس كيروش، وستظل ضمن المنتخبات القوية".

وواصل: "أعتقد أن مصر قادرة على الوصول إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، هناك لاعبون مميزون في الدوري المحلي، ونعرف جميعاً قوة الأندية الكبيرة مثل الزمالك وبيراميدز وغيرها".

وأتم حديثه قائلاًَ:"حسام حسن مدرب جيد، لا شك لدي أن مصر ستظل منافساً حتى الأدوار الأخيرة ربما نصف النهائي، وإن لم تكن مرشحة بقوة للنهائي، لكنها ستذهب بعيداً في البطولة".