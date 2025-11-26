مواعيد مباريات تصفيات كأس العرب اليوم الأربعاء

اكتشفوا أنها رجلا.. تجريد الفائزة بـ"أقوى امرأة في العالم" من لقبها

كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر، آخر مباريات التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات ببطولة كأس العرب موسم 2025.

وكانت مباريات أمس الثلاثاء قد أسفرت عن تأهل ثلاثة منتخبات إلى دور المجموعات، حيث صعد منتخب فلسطين بعد فوزه بركلات الترجيح على منتخب ليبيا، كما تأهل منتخب سوريا عقب انتصاره على جنوب السودان بهدفين دون رد، بينما حجز منتخب الكويت مقعده بعد فوزه على موريتانيا بهدفين دون رد.

وتقام اليوم أربع مباريات في تصفيات كأس العرب، تجمع بين كل من:

عمان ضد الصومال - 3:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1

البحرين ضد جيبوتي - 3:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 2

لبنان ضد السودان - 6:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1

اليمن ضد جزر القمر - 6:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 2