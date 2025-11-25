حرص مجلس إدارة الهلال السعودي، على تكريم حارس مرمى الفريق ياسين بونو، بعد فوزه بجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا لعام 2025، خلال الحفل الذي أقيم في المغرب منذ عدة أيام.

وقبل انطلاق مباراة الهلال السعودي أمام الشرطة العراقي، في بطولة دوري أبطال آسيا، حرص نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة شركة الهلال لكرة القدم، على تكريم بونو داخل أرضية الملعب ووسط حضور جماهيري كبير.

وكان بونو تسلم جائزة أفضل حارس في أفريقيا لعام 2025، يوم الأربعاء الماضي الموافق 19 نوفمبر الجاري، في حفل أقيم بالعاصمة المغربية الرباط.

وتعد هذه المرة الثانية، التي يتمكن خلالها بونو من حصد جائزة أفضل حارس داخل القارة السمراء، بعدما حصد الجائزة ذاتها في عام 2023.

وتوج بونو بجائزة أفضل حارس في أفريقيا، بعدما تفوق على الثنائي: "منير المحمدي حارس مرمى فريق نهضة بركان المغربي ورنين ويليامز حارس مرمى صن داونز الجنوب أفريقي".

وفي سياق متصل، كان فريق الهلال السعودي حقق فوزا كبيرا اليوم الثلاثاء، على حساب فريق الشرطة العراقي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بدوري أبطال آسيا.

أقرأ أيضًا:

كيف يتجنب رونالدو الغياب عن مباراة افتتاح البرتغال لكأس العالم 2026؟

"بينهم الشناوي وجراديشار".. 9 غيابات للأهلي في مباراة الجيش الملكي بدوري الأبطال