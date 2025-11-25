"لمواجهة كايزر تشيفز".. بعثة الزمالك تغادر القاهرة مساء اليوم متجهة إلى

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره الجيش الملكي المغربي، يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل المارد الأحمر ضيفا على حساب نظيره الجيش الملكي، في اللقاء المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويفتقد المارد الأحمر في المباراة المقبلة، للعديد من اللاعبين، وصل عددهم إلى 9 لاعبين"، ومن بينهم: "محمد الشناوي، محمد عبدالله، عمر كمال، جراديشار، أحمد عبدالقادر، حسين الشحات، مصطفي العش، حمزة علاء وأحمد عابدين".

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولى ببطولة دوري الأبطال، بالفوز على حساب نظيره شبيبة القبائل بنتيجة أربعة دون مقابل بدوري أبطال أفريقيا.

ويشارك المارد الأحمر، في الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "شبيبة القبائل الجزائري، يانج أفريكانز التنزاني والجيش الملكي المغربي".

ويذكر أن فريق الجيش الملكي المغربي، كان قد تلقى الهزيمة في مباراة الجولة الأولى، على يد نظيره يانج أفريكانز التنزاني.

