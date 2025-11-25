رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام أيندهوفن

كل ماتريد معرفته عن مباراة ليبيا وفلسطين بملحق كأس العرب الليلة

وسام أبو علي يقترب من الرحيل عن كولومبوس كرو والأهلي يترقب.. ما القصة؟

"لا يتحدث سوى عن عقده".. نجم ليفربول السابق ينتقد محمد صلاح

"تصريحات ظالمة".. حرب كلامية بين رونالدو ونجل بيكهام.. ما القصة؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد النجم المصري محمد صلاح لظهور جديد رفقة ليفربول الإنجليزي حين يلتقوا بنظيرهم أيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وأيندهوفن

ليفربول من المقرر أن يستضيف نظيره أيندهوفن عند العاشرة من مساء يوم غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأبطال 2025/26.

وحال سجل محمد صلاح هدفين لليفربول بمرمى أيندهوفن سيصبح أول لاعب أفريقي يصل إلى 50 هدفًا في دوري أبطال أوروبا (بدون احتساب الأهداف في التصفيات التمهيدية من البطولة).

وسيصبح محمد صلاح كذلك عند مشاركته بمباراة أيندهوفن رابع لاعب يشارك بقميص ليفربول في مباريات أوروبية بعد كل من الإنجليزيين جيمي كاراجر (150 مباراة)، ستيفين جيرارد (130 مباراة) و الفنلندي سامي هيبيا (94 مباراة) ثم النجم المصري بـ (90 مباراة).

ترتيب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ويحتل فريق ليفربول قبل المباراة المركز الثامن بجدول ترتيب النسخة الجارية من دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، فيما يحتل فريق أيندهوفن المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط.

اقرأ أيضًا:

شيكا تبناه وطلبت منه التجديد.. ماذا قال حازم إمام عن أزمة محمد السيد؟

"معقول محدش معاه المبلغ ده؟".. تعليق ناري من شوبير على قضية الزمالك الجديدة في فيفا