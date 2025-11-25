7 معلومات هامة عن مباراة برشلونة وتشيلسي الليلة بدوري الأبطال

كتب- محمد عبدالهادي:

يستضيف تشيلسي الإنجليزي نظيره برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في مباراة حاسمة للطرفين قبل حسم بطاقة التأهل لدور الـ16.

٧ معلومات عن مباراة برشلونة وتشيلسي

1. المباراة ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

2. الموعد: الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

3. الملعب: ستامفورد بريدج معقل تشيلسي.

4. تاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين: 17 مباراة رسمية.

5. نتائج المواجهات السابقة: برشلونة فاز في 6، تشيلسي فاز في 5، وتعادلا في 6.

6. غيابات برشلونة: بيدري خارج التشكيل بسبب إصابة.

7. الحكم الدولي الذي يدير المباراة: سلافكو فينتشيتش.

