"لا يتحدث سوى عن عقده".. نجم ليفربول السابق ينتقد محمد صلاح

شهد الأسبوع الجاري نتائج غير مرضية للمحترفين المصريين في أوروبا والدوريات العربية، حيث لم ينجح أغلبهم في تحقيق الفوز، وانتهت معظم مشاركاتهم إمّا بالخسارة أو التعادل لتغيب عنهم الانتصارات ويكون هذا الأسبوع واحدًا من أكثر الأسابيع إحباطًا على مستوى المحترفين المصريين.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز نتائج المحترفون المصرييون في جولتهم الأخيرة كالتالي:

محمد صلاح – ليفربول (إنجلترا)

خسارة 0–3 أمام نوتنجهام فورست.

عمر مرموش – مانشستر سيتي (إنجلترا)

خسارة 1–2 أمام نيوكاسل، و شارك كبديل في الدقائق الأخيرة.

مصطفى محمد – نانت (فرنسا)

تعادل 1–1 أمام لوريان و شارك كبديل.

إبراهيم عادل – الجزيرة (الإمارات)

تعادل 1–1 أمام العين، وأهدر ركلة جزاء لفريقه.

محمد النني – الجزيرة (الإمارات)

تعادل 1–1 مع العين، وشارك كأساسي.

رامي ربيعة – العين (الإمارات)

تعادل مع الجزيرة 1–1.

حمدي فتحي – الوكرة (قطر)

خسارة 0–1 أمام الغرافة، وتعرض لإصابة قوية في الرأس خلال المباراة بعد اصطدامه مع فرجاني ساسي لاعب الغرافة.