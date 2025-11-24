موعد مباراة البرتغال والنمسا في نهائي كأس العالم تحت 17 عامًا

كتب - محمد عبد السلام:

يواجه منتخب البرتغال نظيره النمساوي يوم الخميس الموافق 27 نوفمبر، في نهائي بطولة كأس العالم تحت 17 عاما.

موعد مباراة البرتغال والنمسا

وتبدأ صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء، في دولة قطر المستضيفة لكأس العالم تحت 17 عام موسم 2025.

طريق المنتخبين إلى النهائي

نجح منتخب البرتغال في الصعود إلى المباراة النهائية بعد الفوز على منتخب البرازيل بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي، عقب مواجهة قوية انتهت بالتعادل في وقتها الأصلي.

وفي المقابل، تأهل منتخب النمسا إلى النهائي بعدما تغلب على منتخب إيطاليا بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي، ليحقق إنجازا تاريخيا لوصوله لأول مرة في تاريخه لنهائي كأس العالم تحت 17 عام.

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع

تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم نفسه، الخميس 27 نوفمبر، حيث يلتقي منتخب إيطاليا نظيره البرازيلي في تمام الساعة 2:30 مساء.

إحصاءات وتاريخ البطولة

يحمل منتخب ألمانيا لقب النسخة الماضية التي أقيمت في إندونيسيا عام 2023، بينما يعد منتخب نيجيريا الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 5 ألقاب.

وفي حال تمكن المنتخب البرتغالي أو النمساوي من الفوز بالبطولة هذا العام، فسيكون ذلك أول تتويج في تاريخ كل منهما بلقب كأس العالم تحت 17 عاما.

