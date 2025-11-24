ميسي يساهم بـ4 أهداف ويقود ميامي لنهائي الدوري الأمريكي (فيديو)

تأهل إنتر ميامي إلى نهائي المؤتمر الشرقي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعدما اكتسح إف سي سينسيناتي برباعية نظيفة، بفضل تألق جديد من ليونيل ميسي الذي سجل هدفًا وصنع ثلاثة، ليواصل بصمته الكاملة في جميع أهداف الفريق الـ12 خلال الأدوار الإقصائية هذا الموسم.

ويستعد ميامي لخوض أول نهائي مؤتمر في تاريخه، الأسبوع المقبل، مواصلًا رحلته نحو التتويج بكأس الدوري الأمريكي للمرة الأولى، وسيلتقي الفريق بنيويورك سيتي إف سي، الذي تخطى فيلادلفيا يونيون بطل درع المشجعين، بهدف دون رد سجله ماكسي موراليز في الشوط الأول، مع تألق لافت من الحارس الأمريكي مات فريز.

انتصار ميامي أبقى على المسيرة الأخيرة لثنائي الفريق جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، اللذين أعلنا اعتزالهما بنهاية هذا الموسم، ليضمنا مباراة أخرى في مشوارهما.

وواصل ميسي تقديم المستويات الاستثنائية مع اقتراب الموسم من نهايته؛ إذ سجل 11 هدفًا وصنع مثلها خلال آخر سبع مباريات فقط، بمعدل مساهمة تهديفية كل 28.6 دقيقة.

Now you see him ... now you don't. 🪄@InterMiamiCF // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/riNW4lwBfP — Major League Soccer (@MLS) November 23, 2025

Advantage doubled for @InterMiamiCF! ⚡️ Perfect set-up from Messi, brilliant finish from Silvetti. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/YRKDSR1nU0 — Major League Soccer (@MLS) November 23, 2025

THREE FOR MIAMI. 😮 Messi to Allende & @InterMiamiCF are cruising. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/q58eAK70aP — Major League Soccer (@MLS) November 23, 2025