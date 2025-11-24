مباريات الأمس
ميسي يساهم بـ4 أهداف ويقود ميامي لنهائي الدوري الأمريكي (فيديو)

كتب : محمد القرش

09:46 ص 24/11/2025

ليونيل ميسي

تأهل إنتر ميامي إلى نهائي المؤتمر الشرقي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعدما اكتسح إف سي سينسيناتي برباعية نظيفة، بفضل تألق جديد من ليونيل ميسي الذي سجل هدفًا وصنع ثلاثة، ليواصل بصمته الكاملة في جميع أهداف الفريق الـ12 خلال الأدوار الإقصائية هذا الموسم.

ويستعد ميامي لخوض أول نهائي مؤتمر في تاريخه، الأسبوع المقبل، مواصلًا رحلته نحو التتويج بكأس الدوري الأمريكي للمرة الأولى، وسيلتقي الفريق بنيويورك سيتي إف سي، الذي تخطى فيلادلفيا يونيون بطل درع المشجعين، بهدف دون رد سجله ماكسي موراليز في الشوط الأول، مع تألق لافت من الحارس الأمريكي مات فريز.

انتصار ميامي أبقى على المسيرة الأخيرة لثنائي الفريق جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، اللذين أعلنا اعتزالهما بنهاية هذا الموسم، ليضمنا مباراة أخرى في مشوارهما.

وواصل ميسي تقديم المستويات الاستثنائية مع اقتراب الموسم من نهايته؛ إذ سجل 11 هدفًا وصنع مثلها خلال آخر سبع مباريات فقط، بمعدل مساهمة تهديفية كل 28.6 دقيقة.

