دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

باير ليفركوزن

كأس العرب

الكويت

- -
15:00

موريتانيا

كأس العرب

فلسطين

- -
18:00

ليبيا

"رقم مميز للأهلي وبيراميدز".. قراءة بالجولة الأولى القارية للأندية المصرية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

06:39 ص 24/11/2025
أُختتمت يوم أمس الأحد منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية 2025/26

ويمثل مصر ببطولة دوري أبطال أفريقيا كلاً من الدوري ـ بطل النسخة الماضية من الدوري ـ ووصيفه بيراميدز، فيما يشارك فريقا الزمالك ـ ثالث النسخة الماضية ـ والمصري ـ صاحب المركز الرابع ـ في كأس الكونفدرالية.

1) نجاح بنسبة 100%

وشهدت الجولة الأولى من مشاركة الأندية المصرية بالبطولتين القاريتين نجاحًا بنسبة 100% إذ كانت البداية أول أمس السبت برباعية مقابل هدف على ضيفه شبيبه القبائل، فيما فاز بيراميدز بثلاثية نظيفة على ضيفه ريفرز يونايتد النيجيري.

وفاز أمس الزمالك بهدف نظيف على زيسكو يونايتد الزامبي، بينما فاز المصري بهدفين مقابل هدف على حساب ضيفه كايرز تشيفز الجوب أفريقي.

2) الزمالك وبيراميدز بشباك نظيفة

استطاع فريقان فقط من الرباعي المشارك في الحفاظ على شباكهما نظيفة وهما الزمالك وبيراميدز عكس الأهلي والمصري إذ سكن شباك كل منهما هدفًا.

3) أحمد عاطف "قطة" الهداف

يعد لاعب بيراميدز أحمد عاطف "قطة" هو هداف الجولة الأولى من اللاعبين المصريين بعدما سجل ثلاثة أهداف أمام ريفرز يونايتد يليه تريزيجيه الذي سجل هدفين للأهلي في مرمى شبيبة القبائل.

4) الأهلي وبيراميدز الأكثر غزار تهديفية

يعد فريقا الأهلي وبيراميدز الأكثر غزارة تهديفية بين الرباعي إذ سجل الأول في أول جولة 4 أهداف مقابل 3 أهداف للثاني.

5) جولة صعبة

ينتظر الرباعي المصري جولة ثانية صعبة إذ ستقام خارج مصر فسيحل الأهلي ضيفًا عند التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر ضيفًا على الجيش الملكي المغربي، بينما سيحل بيراميدز عند السادسة من مساء يوم السبت 29 من الشهر ذاته ضيفًا على باور ديناموز الزامبي.

وعلى الجانب الآخر الزمالك سيحل ضيفًا يوم الأحد 30 نوفمبر على نظيره كايزر تشيفز، وكذلك المصري سيكون ضيفًا لفريق زيسكو مساء اليوم ذاته.

النادي الأهلي الأهلي وبيراميدز دوري أبطال أفريقيا مباريات دوري أبطال أفريقا

