موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على زيسكو

أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك على زيسكو بالكونفدرالية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بداية قوية في مشواره بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتصر على ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد، في افتتاح مواجهات المجموعة الرابعة.

وجاء هدف الفوز للزمالك بتوقيع المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، الذي نجح في استغلال كرة وصلته على الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة متقنة سكنت شباك الفريق الزامبي في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول من المباراة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ومن المقرر أن يخوض الزمالك الجولة الثانية في جنوب أفريقيا، بمواجهة كايزر تشيفز في مباراة قوية تقام يوم الأحد المقبل على استاد البنك الوطني الأول بالعاصمة جوهانسبرج.

ولم يتم تحديد موعد انطلاق المباراة حتى الآن.

والجدير بالذكر أن الفارس الأبيض يقع في المجموعة الرابعة إلى جانب كل من المصري البورسعيدي وزيسكو يونايتد الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.