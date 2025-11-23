مباريات الأمس
فيديو هدف كريستيانو رونالدو في مرمى الخليج بالدوري السعودي

كتب ـ محمد الميموني:

10:12 م 23/11/2025

كريستيانو رونالدو

حقق فريق النصر السعودي الفوز على حساب نظيره الخليج اليوم الأحد 23 نوفمبر، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة ال9 بالدوري السعودي.

ونجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل هدفا رائعا، في مباراة اليوم، بعد مقصية مميزة، منحت فريقه الهدف الرابع عند الدقيقة الـ 6 + 90 من عمر المباراة.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

ويتصدر فريق النصر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 27 نقطة، بينما يحتل فريق الخليج المركز السادس برصيد 14 نقطة.

