يلاقي الزمالك نظيره زيسكو الزامبي اليوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرصت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في المدرجات، على تكريم الراحل محمد صبري نجم الفريق السابق، بشكل خاص قبل بداية المباراة، من خلال رفع شارات سوداء، للتعبير عن الحزن بوفاة نجم الفارس الأبيض السابق.

وكان الجهاز الفني للفارس الأبي بقيادة أحمد عبد الرؤوف، أعلن منذ قليل عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة زيسكو بكأس الكونفدرالية، الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمود الونش - عمر جابر.

خط الوسط: عبدالله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة.

خط الهجوم: خوان بيزيرا - سيف الجزيري - ناصر ماهر

