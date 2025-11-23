مباريات الأمس
بحافلة سياحية.. الزمالك يصل ستاد القاهرة لمواجهة زيسكو

كتب : محمد القرش

07:32 م 23/11/2025

شعار نادي الزمالك

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مواجهة زيسكو الزامبي في افتتاح مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم.

وقام لاعبو الزمالك والجهاز الفني بتفقد أرضية الملعب فور وصولهم، قبل بدء عمليات الإحماء الخاصة بالمباراة المرتقبة.

واضطر الفريق للوصول عبر حافلة تابعة لإحدى شركات السياحة، بعد تعرض الحافلة الخاصة بالنادي لعطل مفاجئ.

وكان أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة فنية للاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى الملعب، استعرض خلالها الجوانب التكتيكية وخطة اللعب، مانحًا اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل انطلاق اللقاء.

يذكر أن الزمالك يتصدر المجموعة الرابعة في بطولة الكونفدرالية، والتي تضم أيضًا أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي.

