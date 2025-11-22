أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك على زيسكو بالكونفدرالية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً كبيراً على نظيره شبيبة القبائل الجزائري في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت عام ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأ الشوط الثاني من اللقاء بضغط من الأهلي على مرمى الضيوف وكاد تريزيجيه أن يضيف هدفاً ثالثاً في الدقيقة 54 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس قبل أن ترتد إلى بنشرقي الذي سدد بقوة اصطدمت بالدفاع وخرجت ركنية.

وفي الدقيقة 57، نجح شبيبة القبائل في تقليص الفارق بعد تمريرة عرضية من الجانب الأيمن مرت بين يدي محمد الشناوي لتسكن الشباك، قبل أن يهدر الأهلي أكثر من فرصة ذهبية، أبرزها كرة محمد هاني الغريبة في الدقيقة 63 وتسديدة طاهر بعد تمريرة رائعة من تريزيجيه في الدقيقة 72 التي تصدى لها الحارس.

وأخيراً، نجح الأهلي في مضاعفة النتيجة بثلاثية في الدقيقة 84 عن طريق تريزيجيه بعد تمريرة إمام عاشور، واختتم إمام عاشور مهرجان الأهداف بإضافة الهدف الرابع في الدقيقة 93.

وشهدت الشوط الثاني مشاركة إمام عاشور بعد تعافيه من إصابته بفيروس التهاب الكبد الوبائي "فيروس A"، ليسجل ظهوره الأول بعد غياب 69 يوماً.

ويُذكر أن الأهلي أنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين سجلهما محمود حسن تريزيجيه من ركلة ركنية نفذها زيزو في الدقيقة 36، قبل أن يضيف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 39 بعد انطلاقة رائعة من بنشرقي.