تصوير محمد القرش:

يلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري، في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب "القاهرة الدولي".

وانتهى الشوط الأول من مباراة المارد الأحمر أمام نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بتقدم الأهلي بنتيجة هدفين دون مقابل، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخطف عدد من جماهير النادي الأهلي الأداء بين شوطي المباراة، حيث ظهر جماهير المارد الأحمر خلال تأديتهم صلاة العشاء بين الشوطين في مدرجات ستاد القاهرة، في لقطة نالت إشادة الكثير من المتابعين.

مجموعة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا

ويشارك الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "شبيبة القبائل الجزائري، يانج أفريكانز التنزاني والجيش الملكي المغربي".

وسجل ثنائية المارد الأحمر في اللقاء كلا من، محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول، قبل أن يسجل زميله محمد شريف الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

