محمد صلاح أساسيًا بتشكيل ليفربول أمام نوتنجهام

أعلن المدير الفني الألماني لفريق ليفربول، أرني سلوت، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نوتنجهام فورست.

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست

ليفربول سيستضيف نظيره نوتنجهام فورست عند الخامسة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل ليفربول الأساسي لمباراة نوتنجهام تواجد المحترف المصري محمد صلاح أساسيًا.

تشكيل ليفربول لمباراة نوتنجهام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ميلوس كيركيز، فان ديك، إبراهيما كوناتي، كورتيس جونز.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جرافنبيرج.

خط الهجوم: محمد صلاح، ألكسندر إيزاك، كودي جاكبو.

بدلاء ليفربول أمام نوتنجهام

ويجلس على قاعد بدلاء ليفربول أمام نوتنجهام كل من: ماماردشفيلي، جوميز، إندو، كييزا، إيكيتيكي، روبرتسون، نيوني، رامزي ونجوموها.

ترتيب ليفربول ونوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول قبل المباراة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، فيما يحتل فريق نوتنجهام فورست المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط.

