مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

محمد صلاح أساسيًا بتشكيل ليفربول أمام نوتنجهام

كتب : مصطفى الجريتلي

04:31 م 22/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (5)
  • عرض 7 صورة
    فريق ليفربول الذي فاز بدوري أبطال أوروبا في عام 2005
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (11)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (12)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (1)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6)

أعلن المدير الفني الألماني لفريق ليفربول، أرني سلوت، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نوتنجهام فورست.

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست

ليفربول سيستضيف نظيره نوتنجهام فورست عند الخامسة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل ليفربول الأساسي لمباراة نوتنجهام تواجد المحترف المصري محمد صلاح أساسيًا.

تشكيل ليفربول لمباراة نوتنجهام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ميلوس كيركيز، فان ديك، إبراهيما كوناتي، كورتيس جونز.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جرافنبيرج.

خط الهجوم: محمد صلاح، ألكسندر إيزاك، كودي جاكبو.

بدلاء ليفربول أمام نوتنجهام

ويجلس على قاعد بدلاء ليفربول أمام نوتنجهام كل من: ماماردشفيلي، جوميز، إندو، كييزا، إيكيتيكي، روبرتسون، نيوني، رامزي ونجوموها.

ترتيب ليفربول ونوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول قبل المباراة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، فيما يحتل فريق نوتنجهام فورست المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط.

ليفربول ليفربول ضد نوتنجهام مباريات الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست

- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا