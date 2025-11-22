هالاند ولامين يامال.. تصنيف المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2026

تشهد الفترة المقبلة حتى 26 أكتوبر من العام المقبل، موعد منح جائزة الكرة الذهبية السابعة والسبعين، العديد من المباريات المرتقبة في عالم كرة القدم، وتمثل هذه الفترة بطولة كأس العالم، الحدث التاريخي الذي يحدد بشكل كبير سباق الكرة الذهبية كل أربع سنوات. (وفقا لموقع "ذا أثليتيك")

فاز ليونيل ميسي بجائزة 2023 بعد تتويجه بكأس العالم، وذلك على غرار ما حققه كل من زين الدين زيدان ورونالدو وفابيو كانافارو بعد تألقهم في نهائيات كأس العالم أعوام 1998 و2002 و2006.

ومع حجز 42 من أصل 48 مقعدًا في حفل الفيفا العالمي الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال يونيو ويوليو، سيكون للأداء الدولي وزن كبير مرة أخرى في تحديد الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026.

المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2026

1. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي والنرويج)

2. لامين يامال (برشلونة وإسبانيا)

3. كيليان مبابي (ريال مدريد وفرنسا)

4. هاري كين (بايرن ميونخ وإنجلترا)

5. جابرييل (أرسنال والبرازيل)

6. لويس دياز (بايرن ميونخ وكولومبيا)

7. جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد والأرجنتين)

8. فيتينها (باريس والبرتغال)

9. عثمان ديمبيلي (باريس وفرنسا)

10. فينيسيوس جونيور (ريال مدريد والبرازيل)