إحصائيات تاريخية قبل مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست

يستضيف ليفربول نظيره نوتنجهام فورست، في الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

ووفقا لموقع الإحصائيات "أوبتا"، فاز نوتنغهام فورست 1-0 خارج أرضه وتعادل 1-1 على أرضه ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وكان فولهام النادي الوحيد الآخر الذي انتزع ما يصل إلى أربع نقاط من الريدز في موسم 2024-2025.

ولم يخض نوتنجهام فورست ثلاث مباريات متتالية في الدوري دون هزيمة أمام الريدز منذ فبراير 1993، ولم يخسر ليفربول مباراتين متتاليتين على أرضه من 30 عاما.

وكانت خسارة ليفربول من نوتنجهام فورست، بنتيجة 1-0 في الموسم الماضي هي المباراة الوحيدة في الدوري التي فشل فيها الريدز في هز الشباك.

وسجل ليفربول ثلاثة أهداف في المباراتين الأخريين على ملعب أنفيلد بعد صعود فورست الأخير إلى الدوري الإنجليزي، حيث فاز بنتيجة 3-2 في أبريل 2023، و3-0.