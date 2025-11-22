مباريات الأمس
10 صور ترصد اشتباكات مباراة الهلال السوداني ومولودية الجزائر

كتب - يوسف محمد:

02:49 ص 22/11/2025
  عرض 11 صورة
  
    لقطات ترصد أحداث مباراة الهلال السوداني ومولودية الجزائر (4)
  
    لقطات ترصد أحداث مباراة الهلال السوداني ومولودية الجزائر (5)
  
    لقطات ترصد أحداث مباراة الهلال السوداني ومولودية الجزائر (2)
  
    لقطات ترصد أحداث مباراة الهلال السوداني ومولودية الجزائر (7)
  
    لقطات ترصد أحداث مباراة الهلال السوداني ومولودية الجزائر (8)
  
    لقطات ترصد أحداث مباراة الهلال السوداني ومولودية الجزائر (6)
  
    لقطات ترصد أحداث مباراة الهلال السوداني ومولودية الجزائر (9)
  
    لقطات ترصد أحداث مباراة الهلال السوداني ومولودية الجزائر (11)
  
    لقطات ترصد أحداث مباراة الهلال السوداني ومولودية الجزائر (3)
  
    لقطات ترصد أحداث مباراة الهلال السوداني ومولودية الجزائر (10)

شهدت مباراة الهلال السوداني أمام نظيره مولودية الجزائر أمس الجمعة 21 نوفمبر الجاري، العديد من المشاهد المثيرة للجدل، خاصة بعد دخول لاعبي الفريقين في مشادات قوية معا.

وكان الهلال استهل مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، أمس الجمعة 21 نوفمبر الجاري، بمواجهة فريق مولودية الجزائر في ملعب أماهورو بروندا، حيث يخوض الهلال مبارياته خارج السودان.

ودخل لاعبي الفريقين في مشادة قوية معا، عقب نهاية المباراة وصلت إلى الاشتباك بالأيدي، مما استدعى تدخل الأمن إلى أرضية الملعب لإنهاء الأزمة وعدم تتطور الأمر.

ونجح الهلال في تحقيق فوزا هاما على حساب نظيره مولودية الجزائر أمس، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك الهلال السوداني في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "مولودية الجزائر، صن داونز الجنوب أفريقي وسانت لوبوبو الكونغولي".

والجدير بالذكر، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كان أعلن في وقت سابق، موافقته على مشاركة الهلال السوداني في الدوري الرواندي، بسبب الأحداث الجارية في السودان.

أقرأ أيضًا:

"لدينا مباريات قوية".. مصدر ببيراميدز يكشف موقف وليد الكارتي من الانضمام لمنتخب المغرب

بكى عند بوابة النادي.. كيف نهض مروان عثمان من الرفض إلى قميص منتخب مصر؟





