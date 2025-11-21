مباريات الأمس
"بتواجد ثلاثي الدوري المصري".. قائمة المغرب للمشاركة في بطولة كأس العرب

كتب - يوسف محمد:

06:12 م 21/11/2025
أعلن الجهاز الفني لمنتخب المغرب الثاني بقيادة طارق السكتيوي، عن قائمة منتخب بلاده المشاركة في بطولة كأس العرب، في ديسمبر المقبل بقطر.

وتقام البطولة العربية في دولة قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل 2025 حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

وشهدت قائمة منتخب المغرب المشارك في بطولة كأس العرب، تواجد ثلاثي الدوري المصري، هم: "أشرف بن شرقي لاعب الأهلي، وليد الكرتي لاعب بيراميدز ومحمود بنتايك لاعب الزمالك".

وجاءت قائمة منتخب المغرب المشاركة في البطولة كالتالي:

حراسة المرمى: صلاح الدين شهاب، مهدي بنعبيد ورشيد غنيمي.

خط الدفاع: محمد مفيد، حمزة الموساوي، مروان الوادني، أنس باش، محمد بولكسوت، مروان سعدان، سفيان البوفتيني ومحمود بنتايك.

خط الوسط: صابر بوجرين، أمين زحزوح، محمد ربيع حريمات، أشرف المهديوي، وليد الكرتي، أسامة طنان، خالد آيت أورخان وأيوب خيري.

خط الهجوم: يوسف مهري، حمزة هنوري، عبد الرزاق حمد الله، كريم البركاوي، طارق تيسودالي، أشرف بنشرقي ووليد أزارو.

ويشارك منتخب المغرب في المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب، رفقة كلا من: "السعودية، عمان أو الصومال، اليمن أو جزر القمر".

ويذكر أن منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان يشارك في البطولة، في المجموعة الثالثة رفقة كلا من: "الأردن، الإمارات والكويت أو موريتانيا".

منتخب المغرب البطولة العربية كأس العرب منتخب مصر أشرف بن شرقي

