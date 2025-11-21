بيراميدز بالقميص الأزرق في مواجهة ريفرز يونايتد بدوري الأبطال

محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد مع ليفربول

عُقد صباح اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز أمام ريفرز يونايتد النيجيري، وذلك ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف بيراميدز، حامل لقب البطولة، فريق ريفرز يونايتد في التاسعة مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وخلال الاجتماع، تم اعتماد زي الفريقين؛ إذ سيرتدي بيراميدز زيه الأساسي بالأزرق في الأبيض، بينما يظهر حارس مرماه بالطاقم البرتقالي الكامل.

وفي المقابل، يخوض ريفرز يونايتد المباراة بالقميص الأخضر الكامل، فيما يرتدي حارس مرماه الزِّي الأسود الكامل.

وشارك في الاجتماع من جانب بيراميدز كل من اللواء هشام زيد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل، إضافة إلى زياد أشرف إداري الفريق.