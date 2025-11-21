مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

2 1
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

1 0
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

0 1
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد مع ليفربول

كتب : هند عواد

12:15 م 21/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (12)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (11)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (9)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (10)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (7)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (3)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يقترب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من تحقيق رقما قياسيا جديدا مع الريدز، عندما يواجه نوتينجهام فورست، مساء غدا، في الجولة الثانية عشر بالدوري الإنجليزي.

وفي حالة مشاركة محمد صلاح مع ليفربول ضد نوتنجهام فورست، سيصل إلى المباراة رقم 300 في الدوري الإنجليزي مع الريدز.

وسيصبح محمد صلاح خامس لاعب يصل إلى المباراة رقم 300 مع ليفربول، بعد جيمي كاراجر (508)، ستيفن جيرارد (504)، جوردان هندرسون (360)، سامي هيبيا (318).

ويحتل ليفربول بطل النسخة السابقة، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 18 نقطة.

اقرأ أيضًا

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

صُحف ألمانية تتهم محمد صلاح بـ"تخريب" مسيرة فيرتز في ليفربول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول محمد صلاح يقترب من رقم قياسي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة