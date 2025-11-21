محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد مع ليفربول

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

"شعرت بالغضب".. ساديو ماني يكشف تفاصيل جديدة عن خلافه مع محمد صلاح

بعد تصريحات السنغالي.. سبب أزمة صلاح وماني في ليفربول بعام 2019

يقترب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من تحقيق رقما قياسيا جديدا مع الريدز، عندما يواجه نوتينجهام فورست، مساء غدا، في الجولة الثانية عشر بالدوري الإنجليزي.

وفي حالة مشاركة محمد صلاح مع ليفربول ضد نوتنجهام فورست، سيصل إلى المباراة رقم 300 في الدوري الإنجليزي مع الريدز.

وسيصبح محمد صلاح خامس لاعب يصل إلى المباراة رقم 300 مع ليفربول، بعد جيمي كاراجر (508)، ستيفن جيرارد (504)، جوردان هندرسون (360)، سامي هيبيا (318).

ويحتل ليفربول بطل النسخة السابقة، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 18 نقطة.

اقرأ أيضًا

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل



صُحف ألمانية تتهم محمد صلاح بـ"تخريب" مسيرة فيرتز في ليفربول



