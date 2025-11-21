هروب السائق.. مصرع حارس مرمى في حادث دهس بإسبانيا

لقي حارس المرمى الشاب دانيال سورين موريسان مصرعه في حادث مأساوي في إسبانيا، بعدما صدمه سائق يُشتبه في تعاطيه المخدرات، قبل أن يقوم بالفرار في واقعة أثارت صدمة في الأوساط الرياضية المحلية. (وفقا لموقع "ديلي ستار")

تفاصيل الحادث المروع على الطريق السريع

كان موريسان، البالغ من العمر 18 عامًا، يقود دراجته النارية عندما انحرفت سيارة عن مسارها واصطدمت به وجهًا لوجه على طريق A-355 قرب مدينة كوين بين مالاجا وماربيا مساء 10 نوفمبر.

الحادث تسبب أيضًا في اصطدام سيارتين أخريين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة، وفقًا لفرق الطوارئ التي أعلنت وفاة اللاعب في موقع الحادث مباشرة.

السائق سلم نفسه… واختبار المخدرات يكشف المفاجأة

هرب السائق من مكان الحادث قبل أن يسلم نفسه لاحقًا إلى مركز شرطة كوين، حيث أظهرت الفحوصات تعاطيه "القنّب".

وقد تم احتجازه، بينما تواصل السلطات التحقيق في ملابسات الحادث، بما في ذلك ما إذا كان يحمل رخصة قيادة صالحة داخل إسبانيا.

مسيرة رياضية واعدة انتهت قبل أن تبدأ

لعب دانيال موريسان في عدة أندية محلية بمقاطعة مالاجا، منها: CD Puerto Malagueño - UD Mortadelo - CD Athletic de Coín - وCD Cártama.