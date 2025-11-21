مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 1
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

مرشح نواب.. صورة ساخرة لنجم ريال مدريد.. ما القصة؟

كتب : محمد عبد الهادي

04:35 ص 21/11/2025
تداول رواد السوشيال ميديا صورة ساخرة لنجم ريال مدريد الإنجليزي جود بيلينجهام، في إحدي الشوارع المصرية كأحد المرشحين للانتخابات البرلمانية الجارية.

وأظهرت الصورة جود بيلينجهام كمرشح عن دائرة السنبلاوين، ويحمل رقم 5 وهو رقم قميصه في ريال مدريد، ورمز الكأس.

جدير بالذكر أن بيلينجهام انضم لصفوف ريال مدريد في يونيو 2023، قادمًا من صفوف بوروسيا دورتموند، وقع عقدًا مدته ثلاث سنوات مع الميرنجي.

بيلينجهام ريال مدريد جود بيلينجهام

