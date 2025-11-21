مرشح نواب.. صورة ساخرة لنجم ريال مدريد.. ما القصة؟

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

تداول رواد السوشيال ميديا صورة ساخرة لنجم ريال مدريد الإنجليزي جود بيلينجهام، في إحدي الشوارع المصرية كأحد المرشحين للانتخابات البرلمانية الجارية.

وأظهرت الصورة جود بيلينجهام كمرشح عن دائرة السنبلاوين، ويحمل رقم 5 وهو رقم قميصه في ريال مدريد، ورمز الكأس.

جدير بالذكر أن بيلينجهام انضم لصفوف ريال مدريد في يونيو 2023، قادمًا من صفوف بوروسيا دورتموند، وقع عقدًا مدته ثلاث سنوات مع الميرنجي.

