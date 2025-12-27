مباريات الأمس
7 صور لتكريم أسرة الراحل ديوجو جوتا في مباراة ليفربول وولفرهامبتون

كتب - يوسف محمد:

07:16 م 27/12/2025 تعديل في 28/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    تكريم ديوجو جوتا (3)_7
  • عرض 7 صورة
    تكريم ديوجو جوتا (1)_5
  • عرض 7 صورة
    أبناء ديوجو جوتا (4)_4
  • عرض 7 صورة
    أبناء ديوجو جوتا (2)_2
  • عرض 7 صورة
    تكريم ديوجو جوتا (2)_6
  • عرض 7 صورة
    أبناء ديوجو جوتا (1)_1

لا يزال النجم البرتغالي ديوجو جوتا، حاضرا في أذهان كافة عشاق ومتابعي كرة القدم، وهو ما ظهر في تكريمه خلال مباراة ليفربول أمام وولفرهامبتون اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ18 بالبريميرليج.

وفي مشهد إنساني حرص نادي ليفربول، على تكريم عائلة جوتا في مباراة الفريق اليوم أمام وولفرهامبتون، حيث اصطحب قائد الريدز فان دايك أبناء النجم البرتغالي الراحل داخل أرضية الملعب قبل انطلاق المباراة.

كما حرصت الجماهير المتواجدة في مدرجات ملعب "أنفيلد"، على رفع لافتات تحمل صورة الراحل ديوجو جوتا، كما ظهرت زوجة الراحل في ملعب المباراة أيضًا.

ورحل جوتا عن عالمنا في يوليو الماضي، إثر تعرضه لحادث سير أليم رفقة شقيقه أندريا سيلفا، في إسبانيا.

والجدير بالذكر أن البرتغالي الراحل ديوجو جوتا، لعب في صفوف فريق وولفرهامبتون لمدة 3 سنوات، قبل أن ينتقل إلى ليفربول في عام 2020.

ديوجو جوتا البريميرليج ليفربول مباراة ليفربول وولفرهامبتون

