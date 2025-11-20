مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

- -
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

استثمار رياضي عابر للقارات.. ماذا قال تركي آل الشيخ بعد لقائه الشيخ منصور بن زايد؟

كتب - يوسف محمد:

07:20 م 20/11/2025
أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بمقابلة الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات اليوم، مؤكدا على دوره الكبير في مختلف المجالات وليس في الجانب السياسي فقط.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "تشرفت اليوم بلقاء سمو الشيخ منصور بن زايد حفظه الله، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة".

وأضاف: "الشيخ منصور ليس شخصية سياسية فقط، إنما شخصية ثقافية، اقتصادية ورياضية مؤثره على مستوى العالم".

وتابع: "مشروعه الرياضي سيتي جروب من أنجح المشاريع في مجالها حول العالم، تغطي من اليابان إلى أمريكا العديد من الأندية والأكاديميات".

واختتم آل الشيخ: "حفظ الله بلدي الثاني الإمارات وقيادته الحكيمة ودامت الروابط المتينة مع بلدي الغالي المملكة".

ويذكر أن مجموعة سيتي جروب هي شركة رياضية، تدير العديد من الأندية والأكاديميات في عدد من الدول حول العالم، من بينهم مان سيتي الإنجليزي، نيويورك سيتي الأمريكي وملبورن الاسترالي وغيرهم من الأندية حول العالم.

تركي آل الشيخ منصور بن زايد سيتي جروب

